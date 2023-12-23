السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل الفلسطيني: مجلس الأمن فشل في وقف إطلاق النار في غزة

وزير العدل الفلسطيني
وزير العدل الفلسطيني

قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن مجلس الأمن الدولي فشل في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم أن الأزمة تهدد الأمن والسلم العالمي.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ولم يحترم القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة للاحتلال الإسرائيلي في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن احتلال الإسرائيلي أنهى اتفاقية أوسلو بجرائمه التي يرتكبها في الأراضي المحتلة، وندعو لمؤتمر دولي للسلام.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن أولوية الحكومة الفلسطينية إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن وقف إطلاق النار قطاع غزة الولايات المتحدة الجرائم الأراضي الفلسطينية اتفاقية أوسلو

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