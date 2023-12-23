احذر.. فصل عدد من طلاب الثانوية بعد الغياب المتكرر

علقت هبة جلال، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، الضوء على خبر فصل عدد من طلاب الثانوية بعد الغياب المتكرر، أن البعض أعتاد فكرة عدم الذهاب للمدارس خاصة بعد أزمة كورونا.

في هذا الصدد قال أيمن صقر، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، والمذاع على فضائية المحور، أن الطلبة المفصولين لهم حق القيد مرة أخري من خلال تقديم أسباب الأجازة.

وأشار "صقر"، أن وزارة التربية والتعليم، طبقت نظام الحضور والإنضباط في المدارس، مشيرًا أن الغياب يتم إلكترونيًا، حيث يتم إبلاغ المديرية وبالتالي يتم إبلاغ وزارة التربية والتعليم.

ونوّه مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الوزارة تواجه الدروس الخصوصية، من خلال مجموعات الدعم، مضيفًا أن هناك نوع من الإستهتار من جانب الطلبة، خاصة في ظل الإعتماد على الدروس الخصوصية.