نجاة 3 مواطنين أعلى الطريق الدائري الإقليمي في العياط

نجا 3 مواطنين من الموت المحقق، اليوم السبت إثر إصابتهم في انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوي في العياط بنطاق محافظة الجيزة.

وقد هرعت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي السعافات اللازمة، بينما قام رجال المرور بإجراءات المعاينات اللازمة، وإزالة أثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان قد ورد بلاغ من الخدمات الأمنية لاالمعينة أعلى الدائري الإقليمي تفيد بانقلاب سيارة، على الفور انتقلت الجهات المعنية وتبين إصاباة 3 أشخاص وتم التعامل الفوري مع الحادث.