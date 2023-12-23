السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة مسؤول بشركة الكهرباء ومقاولين في قضية رشوة بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية حجز قضية محاكمة مسؤول بشركة الكهرباء ومقاولين وموظف إلى جلسة دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهم بطلب ومنح رشوة.

تأجيل محاكمة مسؤول بشركة الكهرباء ومقاولين في قضية رشوة بالإسكندرية

وفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 14360 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بواقعة رشوة بإحدى الشركات لإنهاء أعمال كهرباء من المتهمين.

كشفت التحقيقات، أن المتهم الأول «م.ح.ع» مدير عام بإحدى شركات الكهرباء وبصفته موظف عام طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين «ع.م.اب» صاحب شركة مقاولات و«ف.م.م» صاحب مكتب مقاولات و«س.س.ع» موظف بشركة كهرباء مبلغ مالي وقدره 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة وأخذ مبلغ 366000 جنيه مقابل فحص واستلام أعمال صيانة وتطوير طريق الأبراج الكهربائية والمسند إلى شركة المتهم الثاني وصرف المستحقات المالية الخاصة به.

وأوضحت أوراق التحقيقات، أن الجهات المعنية قنّنت الإجراءات واستصدرت إذنا من النيابة العامة لتسجيل وتصوير اللقاءات الدائرة بين المتهمين والتي أكدت ما توصلت إليه التحريات، وثبت أن المتهم أخذ مبلغ 16 ألف جنيه، وبعد ذلك توجه المتهم الثاني إلى أحد البنوك بمنطقة سيدي بشر وسحب 150 ألف جنيه وأعطاها للمتهم الأول ثم تحصل على باقي المبلغ المذكور.

 

 تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على جميع المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم

 

محكمة جنايات الإسكندرية الكهرباء قضية رشوة بالإسكندرية قضية رشوة محاكمة مسؤول شركة الكهرباء

مواد متعلقة

قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف لصيانة المغذيات

الأكثر قراءة

"حن لأم العيال ولا خلاف وهيعدي".. حقيقة انفصال مجدي الهواري عن زوجته الجديدة (فيديو)

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هل ستنخفض أسعار الذهب الأيام المقبلة؟

ضبط المتهم بتهديد إعلامية شهيرة عبر فيسبوك

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

إلهام شاهين: لو أعرف إني هقلب السوشيال ميديا كنت خسيت من زمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم