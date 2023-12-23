قررت محكمة جنايات الإسكندرية حجز قضية محاكمة مسؤول بشركة الكهرباء ومقاولين وموظف إلى جلسة دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهم بطلب ومنح رشوة.

تأجيل محاكمة مسؤول بشركة الكهرباء ومقاولين في قضية رشوة بالإسكندرية

وفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 14360 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بواقعة رشوة بإحدى الشركات لإنهاء أعمال كهرباء من المتهمين.

كشفت التحقيقات، أن المتهم الأول «م.ح.ع» مدير عام بإحدى شركات الكهرباء وبصفته موظف عام طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين «ع.م.اب» صاحب شركة مقاولات و«ف.م.م» صاحب مكتب مقاولات و«س.س.ع» موظف بشركة كهرباء مبلغ مالي وقدره 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة وأخذ مبلغ 366000 جنيه مقابل فحص واستلام أعمال صيانة وتطوير طريق الأبراج الكهربائية والمسند إلى شركة المتهم الثاني وصرف المستحقات المالية الخاصة به.

وأوضحت أوراق التحقيقات، أن الجهات المعنية قنّنت الإجراءات واستصدرت إذنا من النيابة العامة لتسجيل وتصوير اللقاءات الدائرة بين المتهمين والتي أكدت ما توصلت إليه التحريات، وثبت أن المتهم أخذ مبلغ 16 ألف جنيه، وبعد ذلك توجه المتهم الثاني إلى أحد البنوك بمنطقة سيدي بشر وسحب 150 ألف جنيه وأعطاها للمتهم الأول ثم تحصل على باقي المبلغ المذكور.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على جميع المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم