السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في محلات الصاغة.. سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم

الذهب
الذهب

سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم يستحوذ على نسب بحث عاليه عبر محرك "جوجل" العالمي خلال الساعات الماضية حيث يتابع العديد من الأشخاص سعر الذهب في مصر بشكل متكرر خلال اليوم لمتابعة تحديثاته خلال التعاملات الصباحية والمسائية خاصة بعد موجة الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية والتي لا تزال مستمرة حتى اللحظة.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية 

يقول أحمد طه أحد تجار الذهب أن  سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم في محلات الصاغة شهد استقرارا في سعره طوال تعاملات اليوم مع استمرار حركة البيع والشراء بشكل طبيعي حيث يتوافد الزبائن على محلات الصاغة من حين لآخر لشراء المشغولات والعملات والسبائك الذهبية وكذلك أيضا لشراء الذهب المستعمل نظرًا لإنخفاض سعر المصنعيه به.

سعر الذهب للبيع والشراء

وأضاف أن سعر الذهب في مصر يشهد في الوقت الحالي أعلى إرتفاع له حيث أن السعر الحالي غير مسبوق لسعر الذهب خاصة بعد أن تخطى عيار 21 الأكثر تداولا حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الماضية.

تحديث لحظي.. أسعار الذهب اليوم السبت بالمصنعية خاصة مع الانخفاض ‏

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء السبت 23-12-2023.. طالع آخر تحديث

أسعار الذهب اليوم عيار 24

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 3480 جنيه للجرام بدون أضافة سعر المصنعية ولأن هذا النوع من عيارات الذهب يتم تصنيع منه السبائك الذهبية فيتم إضافة سعر المصنعية على حسب وزن السبيكة بسعر يتراوح ما بين  70 جنيها إلى  100 جنيه للجرام.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

أما سعر الذهب عيار 21 فاستقر اليوم عند 3045 جنيه للجرام بدون سعر المصنعية وهو من أكثر الأنواع التي يتم السؤال عليها من قبل الزبائن خاصة أنها توفر منه المشغولات الذهبية والعملات فيهتم بشرائه الزبائن بغرض الزينة والبعض الآخر بغرض الاستثمار والادخار من خلال شراء العملات.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 

أما سعر الذهب عيار 18 فقد سجل اليوم 2610 جنيه وهو سعر غير مسبوق لهذا النوع من العيارات الذهبية بدون إضافه سعر المصنعية ويعتبر عيار 18 هو من الأرخص ما بين العيارات الثلاث وذلك يرجع إلى نسبة الذهب فيه والمعادن الأخرى.

سعر جنيه الذهب

ووصل سعر جنيه الذهب اليوم إلى 24360 جنيها بدون إضافة سعر المصنعية.

وسجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية اليوم 2053 دولار للأونصة.

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سعر الذهب اليوم السبت 23-12-2023 فى مصر للبيع والشراء

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