الجيش السودانى: ميليشيا الدعم السريع استهدفت مصفاة للبترول بالخرطوم

قالت القوات المسلحة السودانية، إن ميليشيا الدعم السريع الإرهابية قامت للمرة الثانية خلال هذا الشهر باستهداف مصفاة الجيلي للبترول شمال الخرطوم، حيث أقدمت اليوم على تدمير ما تبقى من المصفاة والمستودعات الملحقة بها.

وأكدت القوات المسلحة السودانية على إدانتها هذا المسلك الإجرامي الذي يبرهن على أن هذه الميليشيا إنما تشن حربها على الشعب السوداني ومقدراته الوطنية، ويؤكد على ضرورة تصنيفها كمنظمة إرهابية من قِبل المنظمات الدولية والإقليمية.

وكانت قد قامت ميليشيا الدعم السريع الإرهابية بتدمير جزئي لبعض مرافق المصفاة بتاريخ ٦ ديسمبر الماضى.

أعلنت القوات المسلحة السودانية، عن التزامها بقواعد الاشتباك مع الميليشيات المتمردة بدفن القتلى وعلاج مصابي الأخير ومعاملة المقبوض عليهم وفق تقاليد وأعراف الشعب السوداني، كما تحمي المدنيين كأولوية.

ونشرت القوات المسلحة السودانية فيديو يعبر عن معاملة أحد المقبوض عليهم من قِبل القوات المتمردة "الدعم السريع".

وكانت قد خرجت جماهير مدينة دنقلا اليوم في مسيرة عفوية دعمًا وسندًا للقوات المسلحة السودانية وخاطب المسيرة ممثل اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية الشمالية البروفيسور الطيب سوركتي محييًا تضحيات ومجاهدات القوات المسلحة وهي تدافع وتذود عن تراب الوطن وعقيدته ومكتسباته والتصدي لكل أشكال الاستهداف والتآمر على السودان.

وقال محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن حديث الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم يقصد به السياسيين الذين يقودون الآن مبادرات هي في تقدير الجيش السوداني لم تصب في مصلحة البلاد، خصوصًا أن هناك اتهامات في هذه المجموعات أو القوى السياسية بأنها منحازة إلى ميليشيا الدعم السريع المتمردة، مشيرًا إلى أن حديث البرهان فيه رسالة واضحة لهذه القوى السياسية وأن قوى إعلان الحرية والتغيير يرى الجيش السوداني أنها الجناح السياسي لميليشيا الدعم السريع.

وأضاف "إبراهيم"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الدعم السريع المتمردة تستبيح الآن عددًا من المدن السودانية الكبيرة والقرى في ولاية الجزيرة ومدينة ود مدني، مؤكدًا أن الأوضاع حتى هذه اللحظة صعبة للغاية مع أن هناك هدوءًا في مدينة ود مدني، إضافة إلى أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها بعودة شبكة الإنترنت في المدينة بجانب عودة التيار الكهربائي.

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هناك انتشارًا لهذه المجموعات المتمردة في مدن وقرى ولاية الجزيرة، وتحديدًا مدينة الحصاحيصا وهي من المدن الكبيرة إلى جانب مدينة الكاملين وقرى شرق الجزيرة وغربها.