السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف اكتشفت الشعوب الأوروبية حقيقة إسرائيل؟.. خبير علاقات دولية يحلل المشهد (فيديو)

غزة
غزة

أكد الدكتور أحمد سيد، الخبير في العلاقات الدولية، أن إسرائيل تتبع استراتيجية تستند إلى فلسفة التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتحويله إلى مكان لا يصلح للحياة، ومحاولة كسر إرادة المقاومة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لم يستسلم بعد أكثر من شهرين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال سيد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال بدأ من الشمال بدفع الفلسطينيين إلى النزوح إلى وسط القطاع، ثم من الوسط إلى الجنوب، وخصوصا نحو رفح وخان يونس، في محاولة لتضييق الخناق عليهم.

وأضاف أن الاحتلال ينفذ استراتيجية العقاب الجماعي والحصار الشامل والقصف المستمر لكل ما يمس الحياة في القطاع، ويحرم الفلسطينيين من الغذاء والدواء والكهرباء والمياه، ويحول القطاع إلى جحيم على الأرض، ويدفع أكثر من 1.8 مليون فلسطيني إلى رفح التي تعج بالسكان، ولا تستوعب هذا الزيادة السكانية، وذلك بهدف تهجيرهم قسرا وفرض الأمر الواقع عليهم.

وواصل: "كل ذلك جعل الرأي العالمي يتغير نحو المشهد السياسي والعسكري في غزة، كما أن الشعوب الأوروبية اكتشفت حقيقة إسرائيل".

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