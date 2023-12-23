الدوري الإنجليزي: ليفربول يتعادل مع أرسنال بهدف لكل منهما بالشوط الأول

تعادل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مع ضيفه أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب منتخبنا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف لكل منهما.

وفرض فريق ليفربول استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط.

وافتتح جابرييل خيسوس التسجيل لفريق أرسنال في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة بعدما حول عرضية مارتن أوديجارد برأسه في الشباك.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي فريق ليفربول لتسجيل هدف التعادل، حتى مرر ترينت ألكساندر أرنولد الكرة لمحمد صلاح على الجناح الأيمن للملعب، واخترق صلاح منطقة جزاء أرسنال وراوغ زينشنكو، الظهير الأيسر للجانرز وسدد الكرة في الشباك معلنًا عن هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 29.

وأهدر جابرييل مارتينيلي أخطر فرص أرسنال في الشوط الأول بالدقيقة 41 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء ليفربول وسددها على يمين الحارس ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأهدر كلا الفريقين أكثر من فرصة محققة للتسجيل في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو ليفربول كرة واحدة على المرمى من 3 محاولات وخرجت كرتين من الملعب، مقابل تسديدتين من 7 محاولات لفريق أرسنال وخرجت 5 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق أرسنال.