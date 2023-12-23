السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري الإنجليزي: ليفربول يتعادل مع أرسنال بهدف لكل منهما بالشوط الأول

محمد صلاح
محمد صلاح

تعادل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مع ضيفه أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب منتخبنا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف لكل منهما.

وفرض فريق ليفربول استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وفي مستوى متوسط.

وافتتح جابرييل خيسوس التسجيل لفريق أرسنال في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة بعدما حول عرضية مارتن أوديجارد برأسه في الشباك.
واستمرت المحاولات من قبل لاعبي فريق ليفربول لتسجيل هدف التعادل، حتى مرر ترينت ألكساندر أرنولد الكرة لمحمد صلاح على الجناح الأيمن للملعب، واخترق صلاح منطقة جزاء أرسنال وراوغ زينشنكو، الظهير الأيسر للجانرز وسدد الكرة في الشباك معلنًا عن هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 29.

وأهدر جابرييل مارتينيلي أخطر فرص أرسنال في الشوط الأول بالدقيقة 41 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء ليفربول وسددها على يمين الحارس ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأهدر كلا الفريقين أكثر من فرصة محققة للتسجيل في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو ليفربول كرة واحدة على المرمى من 3 محاولات وخرجت كرتين من الملعب، مقابل تسديدتين من 7 محاولات لفريق أرسنال وخرجت 5 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق أرسنال.

ليفربول محمد صلاح ارسنال محمد الننى الدوري الإنجليزي الممتاز

مواد متعلقة

محمد صلاح يسجل هدفه الـ150 بقميص ليفربول فى الدورى الإنجليزى

بورنموث يهزم نوتنجهام بـ"هاتريك" سولانكي ولوتون تاون يُسقِط نيوكاسل بالدوري الانجليزي

توتنهام يهزم إيفرتون بثنائية ويقفز للمركز الرابع بالدورى الإنجليزى

النني بديلًا وجابرييل خيسوس يقود هجوم أرسنال ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي

ليلة الهدف 150.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أرسنال بالدوري الانجليزي

إنفانتينو: قرار "العدل الأوروبية" لن يغير شيئًا في مصير السوبرليج

والكر: صلاح شخص متواضع والفوز بكأس العالم تتويج لإنجازاتنا

جوارديولا: جاهزون لمواجهة فلومينينسي وطريقتهم في كرة القدم نموذجية

الأكثر قراءة

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" بدء دبابات إسرائيلية عملية برية على حدود غزة مع مصر

محمد صلاح يسجل هدفه الـ150 بقميص ليفربول فى الدورى الإنجليزى

الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

هل يشهد الجنيه المصرى انخفاضًا فى قيمته مقابل الدولار؟.. أحمد غنيم يكشف

ضربة قادمة للسوق السوداء.. أستاذ اقتصاد يكشف طرق التخلص من أزمة الدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خبر كاذب.. "الدستور" تكشف مسار أنباء "عملية إسرائيل البرية" على حدود غزة مع مصر

هيئة المعابر الفلسطينية تنفى تحرك الدبابات الإسرائيلية على حدود غزة مع مصر

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم