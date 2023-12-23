السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبـس المتهمة بقتل صـديقتها في المطرية 15 يوما

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات محكمة شمال القاهرة حبس سيدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل صديقتها لخلافات مالية بمنطقة المطرية.

تجديد حبس المتهمة بقتل صديقتها في المطرية

وكانت النيابة طلبت التحريات حول الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، وطلبت تقريرًا مفصلًا حول ملابسات الوفاة، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

البداية عندما تلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من الأهالى يفيد بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس. وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، حيث كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنيه، وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وأضافت التحريات، أن المتهمة استغلت تواجد الضحية داخل مخزن وتسللت إليه وقامت بضربها بميزان على رأسهاـ ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار. تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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