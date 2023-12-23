تجديد حبس سيدة قتلت ابنتها المراهقة طعنا بالسكين في دار السلام

قررت نيابة حلوان الكلية تجديد حبس سيدة متهمة بقتل نجلتها طعنا بالسكين بمنطقة دار السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت نيابة حوادث حلوان الكلية، لأقوال شهود العيان من جيران المتهمة بقتل ابنتها القاصر بسبب مشاهدتها أفلاما إباحية بمنطقة دار السلام.

وقال الشهود، إنهم سمعوا السيدة المسنة جدة الضحية التي تعيش معهم تحاول الاستغاثة بهم لنقل الفتاة للإسعاف وبدخول المنزل وجدوا الفتاة ملقاة على الأرض وتنزف دماءها، وتبين أن أمها طعنتها بظهرها بسبب سوء أخلاقها ومهاتفتها شابا بكلام خارج إلى جانب مشاهدتها الأفلام الإباحية وكل ذلك بسبب شقيقها الصغير.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جريمة قتل داخل شقة بمنطقة دار السلام وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مراهقة عمرها 13 سنة مصابة بطعنة سكين فى الظهر.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدتها وعمرها 32 سنة، بعدما شاهدت الأم ابنتها تستمع لفيلم إباحى وألقى القبض على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.