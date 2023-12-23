السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل يشهد الجنيه المصرى انخفاضًا فى قيمته مقابل الدولار؟.. أحمد غنيم يكشف

الجنيه المصري
الجنيه المصري

تحدث الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد، عن الإجراءات اللازمة للإصلاح الاقتصادي في مصر، ومن بينها تحسين الاستثمارات وتخفيف عبء الدين واستعادة الثقة في العملة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري سيشهد انخفاضًا متوقعًا في قيمته مقابل الدولار، لتقليل الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.

وأضاف غنيم، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن هذا الانخفاض سيحمل معه عدة تأثيرات سلبية، ولذلك يجب على الحكومة اتخاذ مجموعة من القرارات العاجلة لمواجهتها، مؤكدًا أن أهم ما يتطلبه الوضع الحالي هو حزمة من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك ضبط السوق ومنع التلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أن الحزمة يجب أن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الأسعار الحالية للسلع والمنتجات تعكس سعر الدولار في السوق الموازية، ولهذا فإن السوق المحلية لن تشهد زيادة كبيرة في الأسعار بعد خفض الجنيه.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة الثقة للمواطنين في النظام المصرفي، وتشجيعهم على إيداع الدولار في البنوك، ووضع حلول فعالة لإنهاء ظاهرة السوق الموازية.

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