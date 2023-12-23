برلمانى: مصر حققت طفرة كبيرة فى مجال الطاقة واستراتيجية الهيدورجين الأخضر

أكد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، ما حققته مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية، قائلًا: مصر حققت طفرة حقيقية، اكتفاء ذاتيًا من الطاقة وبنسب كبيرة وضخمة للغاية، رغم زيادة عدد السكان بشكل كبير، منوهًا بمشاريع الطاقة في مصر سواء في الغاز الطبيعي أو الكهرباء والربط الكهربائي أو انتاج الهيدروجين الأخضر أو الاتجاه للطاقة النووية.

ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، بإطلاع الرئيس السيسي اليوم، على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، واستعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية، مشيرًا إلى أن مصر تأخذ خطوات كبيرة في مجال تعزيز قدراتها من الطاقة المستدامة.



البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال السنوات المقبلة، وبما يتوازى مع جهود خفض الانبعاثات والجهود الوطنية لحماية البيئة، بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية.

وأشاد النائب بتوجيهات القيادة السياسية للحكومة، بالبدء في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، قائلًا: توفير مصادر الطاقة كان ولا يزال تحديًا رئيسيًا للدولة المصرية نجحت فيه مع تواصل عمليات التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.

واختتم النائب عمرو القماطي، أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، وله عوائد اقتصادية ضخمة للدخل القومي، لافتًا أن الجهود الوطنية وبقيادة السيسي تتواصل لتلبية احتياجات مصر من الطاقة، والقضاء تمامًا على أي مشاكل طارئة.