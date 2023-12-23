الحصان المصري من أفضل السلالات في العالم.. ومربي: بطولاته تقام بمختلف الدول

يعتبر الحصان العربي المصري الأصيل واحدًا من أفضل السلالات في العالم، وأغلاها ثمنًا، لصفاته وسماته التي يتمتع بها دون غيره، لذا كان محط أنظار الملوك والسلاطين في مختلف الحقائب الزمنية، واهتموا بها وحافظوا عليها، فكان لمصر الفضل في أن تكون صاحبة فكرة تدوين أنساب الخيل في السجلات، لحفظ دمها الأصيل من الاختلاط.

وحرص الخديوي عباس حلمي على اقتنائها واختيار أفضلها، ليكونوا في معيته، فكانت تربية الخيول العربية الأصيلة عشقه وشغله الشاغل، حتى أن هناك مخطوطات ثمينة جدا في مادتها ومحتواها، وهي ما تعرف بمخطوط عباس باشا عن أصول الخيل، والتي تناولت بالتفصيل والتوثيق موضوع الخيل عند قبائل جزيرة العرب من أهل البادية وأهل الحاضرة، وضمت أيضا أسماء الخيل الأصيلة، وأسماء مرابطها، وأنواع سلالاتها وأسماء ملاكها، ما ساهم في وضع البذرة الأولى للتربية الحديثة للخيل، مرورا بتأسيس الجمعية الزراعية الملكية تحت رعايته، وبعد ذلك أنشأت محطة الزهراء والتي لا تزال قائمة حتى اللحظة، وتضم بين أسوارها أفضل السلالات، وكانت نواة لمزاع مصر القديمة والحديثة، ويحرص المربيين كل عام لحضور مزادات الفائض منها لشراء الخيول وتحسين إنتاجهم.

مربي: أعمل طبيب وعشقى تربية الخيول العربية الأصيلة

عمله كطبيب لم يمنعه من تلك الهواية، هو الدكتور محمد محسن - مربي وحكم في مسابقات جمال الخيل- الذي قال إن الجياد العربية ساحرة بجمالها وخفتها، فهم من ذوات الدم الحار، فضلا عن ذكائها وتناسق قوامها وسرعتها، فاعتمد عليها الغزاة الأوروبيون في حروبهم، وكان أبرزهم نابليون بونابرت وحصانه الشهير والذي كان عربيًا أصيلا.

وأضاف أن هناك بطولات بفئات عالمية مسجلة في الجمعية العمومية للمنظمة الأوروبية لعروض الخيول العربية والتي تعرف بـ“ايكاهو” للخيول المصرية العربية الأصيلة في مختلف بلدان العالم، ويشارك فيها الجياد المصرية وإنتاجها في المرابط الأوروبية والأمريكية كما أن هناك أيضا مرابط مصرية تنافس بخيولها ويحصلون على مراكز متقدمة في البطولات ويحصدون الجوائز أما في مصر فتنظم مهرجانات وبطولات مختلفة لجمال الخيول، ومن أبرزها بطولة رباب لجمال الخيول الأصيلة، وبطولة مصر للجمال ومهرجان الشرقية مهرجان المنوفية ومهرجان البحيرة وغيرها، ويحكم في تلك البطولات حكام مصريون وعرب وأجانب فمصر على موعد مع انطلاق بطولة رباب في مطلع شهر أكتوبر من العام الحالي والتي تضم حكام من إسبانيا وإيطاليا وسويسرا.

وأشار إلى أن هناك 5 معايير يتم اختيار الحصان الأجمل من خلالها وهم النوع والرقبة والرأس والجسم وخط الظهر والقوائم والحركة، وإعطاء كل واحدة منها درجة من 1 إلى 20 وبعد تجميع الدرجات يحدد الفائز من الجياد.