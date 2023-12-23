قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عامل لخلافات سابقة بينهم بمنطقة منشأة القناطر لجلسة 22 يناير للنطق بالحكم، وقررت المحكمة إحالة المتهم الأول إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

22 يناير النطق بالحكم على المتهمين بقتل عامل لخلافات سابقة

وأحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهمين "ع. ف. ش"، "م. ح. ع" بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 17019 لسنة 2021 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة.

ووجهت التحقيقات للمتهمين تهمة حيازة بندقية آلية دون ترخيص، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم للواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.