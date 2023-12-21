الجمعة 22 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

إحالة 3 متهمين بقتل عامل بسبب خصومة ثأرية في أطفيح للمحاكمة أمام الجنايات

حبس
حبس

أحالت النيابة العامة بالجيزة 3متهمين بقتل عامل بسبب خصومة ثأرية فى أطفيح للمحاكمة أمام الجنايات.

كان قد ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل عامل بإطلاق النار عليه، نتيجة خصومة ثأرية في أطفيح، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة ومناظرة الجثة، أنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لإطلاق نار، واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، وتوصلت التحريات إلى أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة نتيجة خصومة ثأرية، حيث طاردوه وأطلق أحدهم النار عليه وفروا هاربين بواسطة سيارة.

النيابة العامة الجيزة خصومة ثأرية أطفيح أمن الجيزة

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