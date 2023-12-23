السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسيرة حاشدة بأشهر شوارع لندن دعمًا لفلسطين ومقاطعة العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل

مسيرة حاشدة بأشهر
مسيرة حاشدة بأشهر شوارع لندن دعما لفلسطين

نظم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين، مسيرة بأكسفورد أكسفورد ستريت بالعاصمة البريطانية "لندن"، اليوم السبت، داعين المتسوقين على مقاطعة العلامات التجارية المرتبطة بإسرائيل.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني- أن المسيرة نظمتها مجموعة عمل نسوية بريطانية "سيسترز أنكت"، تجمعت أولا في ميدان سوهو، وهم يهتفون "فلسطين حرة"، قبل أن يسيروا لأكسفورد ستريت.

وأضافت أن المتظاهرين أوقفوا حركة المرور بأكسفورد ستريت، الذي يعد أشهر شارع للتسوق على الصعيد الأوربي دون منازع وهم يرددون "لا تمولوا الإبادة الجماعية في فلسطين، قاطعوا إسرائيل".

وبحسب "الجارديان"، فإن المتظاهرين قاموا بتوزيع منشورات، كتب فيها "لا عيد ميلاد كالمعتاد في الإبادة الجماعية، المملكة المتحدة متواطئة".

كما أغلقت قوات الأمن البريطانية، مدخل متجر الأزياء "زارا" بأكسفورد ستريت، فيما تابع العشرات من الضباط المسيرة، وذلك عقب تعرضها لانتقادات لاستخدامها صورًا قيل إنها مستوحاة من الحرب بين إسرائيل وغزة، الا أنها سحبت الصور المتبقية بعد أيام من ردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي والشكاوى المقدمة إلى هيئة مراقبة الإعلانات في المملكة المتحدة.

صحيفة الجارديان البريطانية اكسفورد العاصمة البريطانية لندن العلامات التجارية

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