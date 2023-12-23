المشدد 5 سنوات لسائق قتل زوجته فى الخصوص

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد 5 سنوات لسائق بجامعة الأزهر، لاتهامه بقتل زوجته دون سبق إصرار أو ترصد طعنًا بسلاح أبيض، لقيامها بعلاقة غير شرعية مع نجل شقيق زوجها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وماجد حسنى فوزي، ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 4772 لسنة 2023 جنايات الخصوص المقيدة برقم ٤٥٩ كلي جنوب بنها، عن قيام المتهم "أحمد ا" سائق بجامعة الأزهر ومقيم عزبة الأمير بالخصوص، بقتل المجني عليها "صباح م" عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن انهال عليها، لأنه في يوم 2022/4/28 طعنًا بواسطة سلاح أبيض (سكين) محل الاتهام التالي كانت بيده قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها.

وأضاف أمر الإحالة أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (سكين)، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.