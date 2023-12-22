السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة قتل عامل فى مشاجرة بحلوان

حبس
حبس

قررت نيابة حلوان، حبس عاطل بتهمة قتل عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة بسبب وجود خلافات بينهما فطعنه بـ"مطواة" عقب التشاجر معه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع والده، واتهم (عاطل - مقيم محل البلاغ)  بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما.. نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين".. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة حلوان قتل عامل خلافات مطواه وزارة الداخلية حلوان

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة سرقة "لاب توب" من سيارة فى مصر الجديدة

حبس ميكانيكى بتهمة الاتجار فى الحشيش بالشروق

حبس "ديلر" بالشرقية عثر بحوزته على 2.5 كيلو مخدرات

الأكثر قراءة

الأهلى يتسلم ميدالية البرونزية كأفضل ثالث ناد فى العالم

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

تقرير أمريكى يسلط الضوء على أهمية "ود مدنى" المشتعلة فى السودان

أول تعليق من جوارديولا بعد التتويج بكأس العالم للأندية

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال