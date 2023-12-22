حبس عاطل بتهمة قتل عامل فى مشاجرة بحلوان

قررت نيابة حلوان، حبس عاطل بتهمة قتل عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة بسبب وجود خلافات بينهما فطعنه بـ"مطواة" عقب التشاجر معه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة) توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع والده، واتهم (عاطل - مقيم محل البلاغ) بالتعدي على نجله بالضرب، بسبب خلافات سابقه بينهما.. نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة سلاح أبيض "سكين".. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.