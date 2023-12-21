لخلافات مالية.. المؤبد لبائع بتهمة قتل سائق في السلام

عاقبت محكمة جنايات القاهرة بائع بالسجن المؤبد، بتهمة قتل سائق، لخلافات مالية بدائرة قسم شرطة السلام.

وذكرت التحقيقات أن "س.ع" بائع، قتل المجني عليه "م.م" سائق لخلافه علي مبلغ مالي وأنه يحمل بضائع بالتروسيكل لكنه تأخر في دفع مبلغ مالي،وأخذ المجني عليه الحموله، وهدد المتهم بالدفع أولا لكنه رفض وتشاجر معه وطعنه بسلاح أبيض مطواه ولاذا بالفرار.

وكشفت اعترافات المتهم خلال تحقيقات النيابة، أن المجني عليه هدده بأخذ البضاعة، وبيعها إن لم يسدد له المبلغ فرفض وتشاجر معه وسبه أمام الجميع واستشاط غضبه فطنعه وتركه غارقا في دمائه وهرب.

وكشفت مناظرة النيابة العامة أن الجثة لذكر في العقد الثالث من عمره مرتدي كامل ملابسه به طعنه في القلب أدت إلي الوفاه ونزيف دموي حاد.

وكشفت أقوال الضابط مجري التحريات في الواقعة أن تحرياته السرية توصلت إلي المتهم وأنه سئ السمعة وتشاجر مع المجني عليه قبل الواقعة باسبوعين ولم يسدد المبلغ المالي للمجني عليه وقتله دون رحمة وضبطه اعترف ارتكاب الواقعة.