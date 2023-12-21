الحبس سنة لمتهم بحيازة الهيروين فى القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، متهم بحيازة الهيروين بالحبس لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم في يوم 22 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كانت قد وردت معلومات للرائد مصطفى زكي ضابط مباحث قسم البساتين مفادها تواجد المتهم الهارب من المراقبة والمحرر عن هروبه المحضر ۲۷ لسنة ۲۰۲۳ جنح البساتين بمحيط سكنه، وإذ أكدت تحرياته تلك المعلومات قصد مكان تواجده وقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر عثر بها على إحدى عشرة لفافة لمخدر الهيروين وعثر معه على مبلغ مالي.