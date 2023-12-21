المؤبد لمتهم استعان بـ 8 أشخاص لترويع المواطنين فى الوراق

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهم بترويع المواطنين وفرض السطوة عليهم وتخويفهم وقتل أحدهم بمساعدة 8 متهمين آخرين بمنطقة الوراق بالسجن المؤبد في القضية رقم 23191 لسنة 2016.

وأحالت النيابة العامة "سعيد.ع" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت له تهمه ترويع المواطنين وقتل أحدهم.

كشف أمر الإحالة عن أنه في يوم 29 ديسمبر 2015 على إثر مشاجرة بين المتهم "طارق. س" طرف أول محبوس، والمجنى عليه "محمد. س"طرف ثاني، قام المتهم الطرف الأول بالاستقواء بمن يتبعه من أقران السوء وباقى المتهمين أحرزوا أسلحة بيضاء "زجاجات فارغة وحجارة" وتوجهوا صوب مسكن المجنى عليه لاستعراض القوة وترويع المواطنين وفرض السطوة عليهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادى ومعنوى بهم والإضرار بممتلكاتهم بإلقاء زجاجات فارغة وحجارة على مسكن المجنى عليه.