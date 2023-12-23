السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئولون فلسطينيون: ارتفاع عدد شهداء الصحفيين بغزة إلى 99

شهداء الصحفيين بغزة
شهداء الصحفيين بغزة

أعلن مسئولون فلسطينيون، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 99 شهيدا، في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الثامن والسبعين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.

غزة الشهداء الصحفيين عدد الشهداء الصحفيين بغزة 99 شهيدا مسؤولون فلسطينيون ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى ينفى علاقة الاحتلال بالسفينة التى تم استهدافها قرب الهند

"القاهرة الإخبارية" ترصد الوضع الإنسانى بالسودان

"القاهرة الإخبارية": إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص الحى خلال اقتحام الاحتلال رام الله

"القاهرة الإخبارية": انفجارات تدوى فى خيرسون.. وأنباء عن قصف روسى بمنظومة إس- 300

"القاهرة الإخبارية": 40 شاحنة مساعدات تدخل الجانب الفلسطينى من معبر رفح

القاهرة الإخبارية: غالبية سكان القطاع جياع ويعيشون بالعراء.. وخيام الإيواء لا تكفى

وزير الأوقاف الفلسطيني: تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الفلسطينية منذ 1948

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يحظر دخول الدفاع المدنى للأماكن المنكوبة بقطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. الأهلى يفتح الباب أمام رحيل الشناوى وعبدالمنعم فى الشتاء لهذه الأسباب

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

إعلام إسرائيلى ينفى علاقة الاحتلال بالسفينة التى تم استهدافها قرب الهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

د. منى حلمى

أطاعت الفن لا الرجل

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لا يعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟