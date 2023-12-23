"مراسم الأقصر" فى معرض فنى لقصور الثقافة بالأوبرا.. الإثنين

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، معرض "مراسم الأقصر للرسم والتصوير"، في السابعة مساء بعد غدٍ الإثنين الموافق 25 ديسمبر الجاري، بقاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى يوم 30 من الشهر نفسه.

ويضم معرض "مراسم الأقصر" مجموعة من الأعمال الفنية نتاج ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير ويشارك به 14 فنانًا تشكيليًا.

مراسم الأقصر للرسم والتصوير

ينظم المعرض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وهو نتاج ملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير 2023، الذي أقامته الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني بمدينة الأقصر، بالتعاون مع فرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

القوميسير العام للملتقى الفنان الدكتور صالح عبدالمعطي، نائب رئيس جامعة الأقصر السابق، ويشارك به الفنانون: أحمد عيد، أحمد مجدي، أسامة القاضي، أميرة عادل، أميمة خالد، رانيا الكومي، صالح سنوسي، عربي عربي، محمد عبود، محمود سليمان، محمود سنوسي، نهلة فتحي، هاني كمال، هنا مجد، وسيتم تكريم الفنانين المشاركين فى المعرض خلال الافتتاح.

يأتي المعرض في إطار دور هيئة قصور الثقافة في تطوير الحراك الفني في مصر، واستهداف اختيار بيئات مصرية متنوعة، واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة، وإنتاج أعمال فنية معبرة عن ثراء البيئات المصرية.

الأجندة الأسبوعية لقصور الثقافة

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، هذا الأسبوع، بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية؛ ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

ومن أبرز تلك الفعاليات تنظيم عدة لقاءات بالمحافظات بمناسبة الاحتفاء بذكرى ميلاد الشاعر والسيناريست صلاح چاهين، بالإضافة إلى الاحتفاء بذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم من خلال لقاءات أدبية ومسابقات لاكتشاف المواهب في مجالي الإنشاد والغناء.

كما تواصل قصور الثقافة بالمحافظات تنظيم اللقاءات الأدبية طوال الأسبوع لمناقشة الأعمال الأدبية والشعرية المختلفة سواء لكبار الشعراء والأدباء أو الموهوبين من الشباب والأطفال، بهدف دعم وتطوير مهارات الكتابة والإلقاء لديهم.

ويشهد هذا الأسبوع استمرار الأنشطة المقدمة احتفالًا بكل من اليوم العالمي للغة العربية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعام الميلادي الجديد، إلى جانب استمرار عروض ملتقى نوادي المسرح المتميزة، والمقدمة مجانًا للجمهور على مسرح السامر بالعجوزة.

كما يحفل هذا الأسبوع بمجموعة متميزة من الورش الفنية، وتضم الأجندة أيضًا عددًا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا، منها محاربة الإرهاب والتطرف الفكري، والتوازن البيئي، وحقوق الطفل، وصحة المرأة، وبناء الشخصية، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين.