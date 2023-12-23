السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

امتحانات
امتحانات

صرح يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة انه تم اعتما جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة البحيرة، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالبحيرة 

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:-الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى السبت 13 يناير 2024، والصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأحد 14 يناير 2024، والصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الثلاثاء 9 يناير 2024 وحتى الأحد 14 يناير 2024

كما تم اعتماد جدول الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الأحد 14 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024، والصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الأحد 14 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024، والصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الثلاثاء 2 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024، والصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات من الثلاثاء 2 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024. 

جدول الشهادة الإعدادية للمكفوفين 2024

وتم اعتماد جدول الشهادة الإعدادية للمكفوفين من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الثلاثاء 23 يناير 2024، والشهادة الإعدادية العامة من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024، والشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء 17 يناير 2024 وحتى الثلاثاء 23 يناير 2024.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة شهدت إستعدادات داخل جميع المدارس  من اجل المساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، وهذا وتتمنى مديرية التربية والتعليم بالبحيرة لجميع أبنائنا الطلاب النجاح والتوفيق.

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