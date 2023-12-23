ضبط 450 شيكارة أسمدة مدعمة قبل طرحها بالسوق السوداء في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها وكذلك الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حملة تموينية مكبرة بمركز حوش عيسى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة الأستاذ مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسى، أسفرت عن ضبط 450 شيكارة أسمدة مدعمة زنة 50 كجم بإجمالي 22500 كجم بناحية مركز حوش عيسى، وذلك قبل طرحها بالسوق السوداء وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم مصادرة المضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

كمال تم ضبط عدد 5 مخابز بلدية قاموا بالغق أثناء مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن مسبق من الجهات المختصة.

حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق

وأكد المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره ان الحملة تاتى فى إطار الحفاظ على الدعم وخاصة الأسمدة المدعمة المخصصة للجمعيات الزراعية لتوزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية، وخاصًة فى وقت زراعة الأقماح المحلية والمحاصيل الشتوية والعمل على منع تداولها فى السوق السوداء.

كما أشار المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بمحافظة البحيرة، إلى أنه تم التوجيه بتكثيف عمل الحملات الرقابية والتموينية من أجل المساهمة في السيطرة علي الأسعار، ومن أجل المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار من قبل البعض من التجار.