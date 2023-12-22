الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ 4 ملايين جنيه.. افتتاح مسجدين جديدين فى دمنهور بالبحيرة

جانب من افتتاح مسجد
جانب من افتتاح مسجد بمحافظة البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، مسجدين جديدين بمركز دمنهور بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

افتتاح مسجد عبدالكريم عويس التابعة لقرية نديبة

وأكد الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد عبدالكريم عويس التابعة لقرية نديبة على مساحة 105م بتكلفة إجمالية مليون جنيه، وتم افتتاح مسجد الجنبيهي القبلي التابعة لقرية المنشية الإبراهيمية بمركز دمنهور على مساحة 300م بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

خطبة الجمعة اليوم فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة 

وأكد الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أن خطبة الجمعة اليوم جاءت تحت عنوان "نداءات القرآن الكريم للمؤمنين" أن المتأمل في القرآن الكريم يجده حافلا بنداءات الله (عز وجل) لعباده المؤمنين، وهي نداءات تتضمن توجيهات سامية وإرشادات عظيمة، تحمل الخير للدنيا كلها، فما أحوجنا الي الاستجابة لنداءات القرآن الكريم للمؤمنين حتى نسعد في الدنيا والآخرة.

ومن نداءات القرآن الكريم للمؤمنين ما جاء في إرشادهم الي تقوى الله (عز وجل) حق تقاته، بأن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه، وما جاء في القرآن الكريم من أمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة في جميع أمورهم.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة الأسبوع الماضي افتتاح مسجدين جديدين بمركز ومدينة الدلنجات التابعة للمحافظة. 

مساجد جديدة محافظة البحيرة - مديرية أوقاف البحيرة الدلنجات دمنهور

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