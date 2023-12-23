استمرار حبس متهم بسرقة السيارات في الطالبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس سائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة السيارات باستخدام المفتاح المصطنع في الطالبية.

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع سائق له معلومات جنائية، يقوم بسرقة السيارات في الطالبية، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

واعترف المتهم، بسرقة السيارات، بارتكاب 5 وقائع بأسلوب المفتاح المصطنع مستخدما سيارة مستأجرة وبإرشاده ضُبط المسروقات والمبلغ المالي.

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة لغز تعدد بلاغات سرقة السيارات، وتمكن الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية من ضبط سائق له معلومات جنائية مزاولة نشاطا إجراميًا في مجال السرقة.

واعترف المتهم بارتكاب 5 وقائع بأسلوب المفتاح المصطنع مستخدما سيارة مستأجرة وبإرشاده ضُبط (المسروقات – مبلغ مالي).

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.