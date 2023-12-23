ننشر مواعيد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة على منصة Watch it حيث أعلنت منصة Watch it الرقمية عن عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي وغادة عادل ابتداء من يوم الأربعاء 3 يناير المقبل.

وطرحت منصة Watch it البوستر الدعائي والرسمي لمسلسل حالة خاصة استعدادا لانطلاق أولى حلقاته.

وجمع البوستر بين أبطال العمل غادة عادل وطه دسوقي وحسن أبو الروس ووئام مجدي وأحمد طارق.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

ويعرض مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي ابتداءً من يوم الأربعاء 3 يناير المقبل بواقع حلقتين أسبوعيا عبر منصة WATCH IT والعمل مكون من 10 حلقات فقط.

وشوقت منصة Watch it الجمهور للمسلسل المكون من 10 حلقات فقط حيث يعتمد المسلسل على التشويق والإثارة.

وكشفت منصة Watch it عن شخصيات ابطاله الرئيسيين حيث يلعب طه دسوقي دور محامي يدعي نديم وهو محامي مبتدئ ومتدرب في مكتب اماني النجار وهي الشخصية التي تلعبها النجمة غادة عادل حيث يواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته.

فيما تقدم غادة عادل شخصية اماني النجار وهي محامية مخضرمة تكسر جميع القواعد لكسب قضايا ها.

ودخل المخرج عبدالعزيز النجار، معسكرا مغلقا للانتهاء من عمليات مونتاج ومكساج المسلسل الدرامي الجديد “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي وغادة عادل.

وكان المخرج عبدالعزيز النجار قد رفع شعار "الفركش" أمس الأول بعد أكثر من 5 أشهر تصويرا للعمل المقرر عرضه في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل على منصة Watch it.

وكانت منصة Watch it قد طرحت البوستر الدعائي الاول للعمل والذي تصدره كل من طه دسوقي وغادة عادل استعدادا لطرحه مطلع العام الجديد.

مسلسل "حالة خاصة" مكوّن من 10 حلقات، للعرض على منصة watch it الأصلية، والعمل من إخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل غادة عادل والفنان تبيل علي ماهر.

ويُعد مسلسل "حالة خاصة" أولى بطولات الفنان طه دسوقي، في عالم الدراما التليفزيونية حيث تتيح منصة "Watch it" للنجوم الجدد والشباب، فرصة البطولة المطلقة بشكل مميز ومختلف وتمثل ذلك في عدد من الأعمال الحصرية التي قدمتها المنصة خلال الفترة الماضية ومنها مسلسل "على باب العمارة" لحاتم صلاح، ومسلسل "بالطو" لعصام عمر، و"ريفو" للفنان أمير عيد.

مسلسل حالة خاصة



"حالة خاصة" هو أحد الإنتاجات الخاصة والحصرية لمنصة "WATCH IT"، ومكون من 10 حلقات ويُعرض على منصة Watch it خلال شهر يناير المقبل بواقع حلقتين أسبوعيًا.

ومسلسل “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي، غادة عادل ونبيل على ماهر، وتأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

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