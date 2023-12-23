السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة على منصة Watch it

حالة خاصة
حالة خاصة

ننشر مواعيد عرض حلقات مسلسل حالة خاصة على منصة Watch it  حيث أعلنت منصة Watch it الرقمية عن عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي وغادة عادل ابتداء من يوم الأربعاء 3 يناير المقبل. 

وطرحت منصة Watch it البوستر الدعائي والرسمي لمسلسل حالة خاصة استعدادا لانطلاق أولى حلقاته. 

وجمع البوستر بين أبطال العمل غادة عادل وطه دسوقي وحسن أبو الروس ووئام مجدي وأحمد طارق. 

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة 

ويعرض مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه دسوقي ابتداءً من يوم الأربعاء 3 يناير المقبل بواقع حلقتين أسبوعيا عبر منصة WATCH IT والعمل مكون من 10 حلقات فقط. 

وشوقت منصة Watch it الجمهور للمسلسل المكون من 10 حلقات فقط حيث يعتمد المسلسل على التشويق والإثارة. 

وكشفت منصة Watch it عن شخصيات ابطاله الرئيسيين حيث يلعب طه دسوقي دور محامي يدعي نديم وهو محامي مبتدئ ومتدرب في مكتب اماني النجار وهي الشخصية التي تلعبها النجمة غادة عادل حيث يواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال عمله وحياته. 

فيما تقدم غادة عادل شخصية اماني النجار وهي محامية مخضرمة تكسر جميع القواعد لكسب قضايا ها. 

ودخل المخرج عبدالعزيز النجار، معسكرا مغلقا للانتهاء من عمليات مونتاج ومكساج المسلسل الدرامي الجديد “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي وغادة عادل.

وكان المخرج عبدالعزيز النجار قد رفع شعار "الفركش" أمس الأول بعد أكثر من 5 أشهر تصويرا للعمل المقرر عرضه في الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل على منصة Watch it. 

وكانت منصة Watch it قد طرحت البوستر الدعائي الاول للعمل والذي تصدره كل من طه دسوقي وغادة عادل استعدادا لطرحه مطلع العام الجديد.

مسلسل "حالة خاصة" مكوّن من 10 حلقات، للعرض على منصة watch it الأصلية، والعمل من إخراج عبدالعزيز النجار وإنتاج شركة تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويشارك في بطولة العمل غادة عادل والفنان تبيل علي ماهر.

ويُعد مسلسل "حالة خاصة" أولى بطولات الفنان طه دسوقي، في عالم الدراما التليفزيونية حيث تتيح منصة "Watch it" للنجوم الجدد والشباب، فرصة البطولة المطلقة بشكل مميز ومختلف وتمثل ذلك في عدد من الأعمال الحصرية التي قدمتها المنصة خلال الفترة الماضية ومنها مسلسل "على باب العمارة" لحاتم صلاح، ومسلسل "بالطو" لعصام عمر، و"ريفو" للفنان أمير عيد.

مسلسل حالة خاصة


"حالة خاصة" هو أحد الإنتاجات الخاصة والحصرية لمنصة "WATCH IT"، ومكون من 10 حلقات ويُعرض على منصة Watch it خلال شهر يناير  المقبل بواقع حلقتين أسبوعيًا.

ومسلسل “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي، غادة عادل ونبيل على ماهر، وتأليف مهاب طارق ومن إخراج عبدالعزيز النجار.

قد يهمك أيضا:

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

324 طائرة وصلت العريش منذ حرب غزة حملت على متنها 9721 طنًا من المساعدات

حالة خاصة حالة خاصة watch it مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة حالة خاصةغادة عادل حالة خاصة لطه دسوقي وغادة عادل

مواد متعلقة

بدء تصوير مسلسل "حالة خاصة" وعرضه عبر منصة watch it

عدد حلقات مسلسل على باب العمارة لـ حاتم صلاح عبر Watch it

مواعيد عرض مسلسل على باب العمارة لـ حاتم صلاح عبر منصة watch it

محمد محمود منفردًا على بوستر دعائى لمسلسل "على باب العمارة"

"على باب العمارة".. watch it تطرح بوستر منفردًا لمحمد رضوان

يُعرض 4 أكتوبر.. Watch it تطرح بوسترات منفردة لأبطال "على باب العمارة"

4 أكتوبر.. انطلاق أولى حلقات "على باب العمارة" على واتش إت

طرح بوستر دعائي جديد لمسلسل "على باب العمارة" على "watch it"

الأكثر قراءة

عاجل.. تقرير أمريكى يكشف فشل إسرائيل فى غزة: التوقعات قاتمة

عاجل.. كولر يُعلن قائمة الأهلى لمباريات السوبر المصرى بالإمارات

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

ضبط الراقصة بوسى بتهمة بث فيديوهات خليعة

إيران: سنغلق البحر الأحمر ومضيق جبل طارق حال استمرار الحرب على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطيني يستقبل 126 شاحنة مساعدات من معبر رفح وكرم أبو سالم

فلسطين: إسرائيل تتعمد تصعيد مجازرها لخلق بيئة تعطل تنفيذ قرار مجلس الأمن

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟