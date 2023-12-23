السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب عمرو هندى: الحوار الوطنى لم شمل الأحزاب المصرية وأثرى الحياة السياسية

عمرو هندى
عمرو هندى

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى عكس رؤية القيادة السياسية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وحرص الرئيس على استكمال الحوار الوطنى يؤكد العزم والإرادة الحقيقية للنهوض بالحياة السياسية والحزبية فى مصر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجمهورية الجديدة التى شرع الرئيس فى بنائها تتسع الجميع، وذلك من خلال الفعل الحقيقى على أرض الواقع، حيث تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق تجربتها الخاصة من التحول الديمقراطي ووجود مساحة للجميع، ونحو جمهورية جديدة لحقوق الإنسان، وتضمن حياة كريمة للمواطنين، وعلى الرغم من التحديات غير المسبوقة التى يشهدها العالم أجمع إلا أن الدولة المصرية عازمة على مواصلة رحلة البناء والتنمية الشاملة.

 جزء من الدولة المصرية الجديدة

وأشار النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطنى جزء من الدولة المصرية الجديدة، خاصة أنه يهدف لرسم خريطة أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، خاصة أنه يشمل كل التيارات السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها السياسية، وجميع مكونات المجتمع المصري من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وغيرها، وهو ما يعكس التوازن والتنوع، من أجل الوطن، وخلق حياة سياسية أكثر تنوعًا، وحالة نشطة من الديمقراطية في المجتمع المصري.

وأشاد هندى بحالة الحراك السياسى غير المسبوقة التى كان للحوار الوطنى دور كبير فيها، إضافة للجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لإثراء الحياة الحزبية، وهو ما يعود على الملف السياسى بشكل عام، واتضح ذلك جليًا فى عملية الانتخابات الرئاسية التى شهدت حشدًا غير مسبوق، وهذا يؤكد أن العمل الحزبى شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

وكان قد أكد الرئيس السيسي، خلال كلمته، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، أنه سيتم استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية، وستتم الاستفادة من تلك الحالة الثرية، التى شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعًا فى الأفكار والرؤى ناتجًا عـن تنـوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية.

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