توجيهات "التعليم" بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول

وجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم بمراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات ومواجهة أي أعمال غش.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه تم التشديد على وضع أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول من داخل المنهج، مع مراعاة أن تكون الأسئلة مباشرة وبعيدة عن التعقيد.