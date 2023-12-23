السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توجيهات "التعليم" بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجَّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم بمراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات ومواجهة أي أعمال غش.

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وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه تم التشديد على وضع أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول من داخل المنهج، مع مراعاة أن تكون الأسئلة مباشرة وبعيدة عن التعقيد.

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسوم الامتحانات بجميع المدارس

تنظيم العملية الامتحانية أسئلة اختبارات الفصل الدراسي الأول الأسئلة مباشرة وبعيده عن التعقيد أنتظام سير الأمتحانات أعمال غش مديريات التربية والتعليم

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