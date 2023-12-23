السبت 23 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. وموعد تسلم الرئيس السيسى ولايته الجديدة

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة، اليوم السبت، ما بين أخبار عن فلسطين وسياسة ورياضة واقتصاد وفن، وفي هذا السياق يرصدها "الدستور" في نشرة أخبار الظهيرة.

أخبار الظهيرة| رصد جسم طائر عند دهب والدفاعات الجوية تتعامل معه.. ووفاة أمير الكويت

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

 

نشر موقع مودرن دبلوماسي الأمريكي تقريرًا كشف فيه عن وثيقة سرية أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، بعد مرور أسبوع بالكاد على هجوم  حماس في السابع من أكتوبر، حيث تتناول الوثيقة مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين، للمزيد اضغط هنا.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد تسلم الرئيس السيسى ولايته الجديدة

 

أكد المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الولاية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى ستبدأ من اليوم التالى لانتهاء ولايته الحالية، للمزيد اضغط هنا.

 

"جنايات الإرهاب" تودع حيثيات حكمها فى قضية "البلوجر أم زياد"

 

تودع محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، للمزيد اضغط هنا.

 

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

 

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم السبت، عن قتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات شمال قطاع غزة، للمزيد اضغط هنا.

 

موقف بيراميدز من رحيل أسامة جلال للزمالك خلال الانتقالات الشتوية

 

رفض مسئولو بيراميدز طلب الزمالك بضم أسامة جلال مدافع الفريق في ميركاتو الشتاء وتمسكوا باستمرار اللاعب مع الفريق، للمزيد اضغط هنا.

 

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم السبت، طقسًا لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدلًا على جنوب سيناء، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء، للمزيد اضغط هنا.

أخبار الظهيرة فلسطين سيناء موقع مودرن وثيقة سرية وزارة الاستخبارات

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تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

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