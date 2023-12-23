موقف بيراميد من رحيل أسامة جلال للزمالك خلال الانتقالات الشتوية

رفض مسئولو بيراميدز طلب الزمالك بضم أسامة جلال مدافع الفريق في ميركاتو الشتاء وتمسكوا باستمرار اللاعب مع الفريق.

وطلب الزمالك ضم جلال وعرضوا إبرام صفقة تبادلية بين الناديين لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة بيراميدز التي تمسكت باستمرار اللاعب مع الفريق والحاجة إليه من الناحية الفنية.

وبدأ مسئولو الزمالك البحث عن مدافع بديل حيث يرغبوا في تدعيم الخط الخلفي تحسبا لرحيل أيًا من الثنائي محمد عبد الغني ومحمود علاء حيث ينتهي عقد الثنائي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

سليمان: معتمد جمال قدم أوراق اعتماده فى قيادة الزمالك

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية، أن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قدم أوراق اعتماده مع الفريق ونجح في قيادته بامتياز خلال الفترة الماضية.

وقال معتمد جمال وقع على عقد مدير فني مؤقت، وتأهل لنهائي كأس مصر وتصدر المجموعة في بطولة الكونفيدرالية ويسير مع الفريق في النتائج بشكل جيد.

وتابع: نتمني أن نحقق الفوز في المباراتين المقبلتين، ببطولة الكونفيدرالية لكي نضمن صدارة المجموعة.

وأكمل: حل أزمة إيقاف القيد شىء مهم جدًا، وتدعيم الفريق أيضًا، أريد أن أطمئن الجماهير على ملف القيد والتدعيم في الزمالك.

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