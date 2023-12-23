السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف بيراميد من رحيل أسامة جلال للزمالك خلال الانتقالات الشتوية

اسامة جلال
اسامة جلال

رفض مسئولو بيراميدز طلب الزمالك بضم أسامة جلال مدافع الفريق في ميركاتو الشتاء وتمسكوا باستمرار اللاعب مع الفريق.

وطلب الزمالك ضم جلال وعرضوا إبرام صفقة تبادلية بين الناديين لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب إدارة بيراميدز التي تمسكت باستمرار اللاعب مع الفريق والحاجة إليه من الناحية الفنية.

وبدأ مسئولو الزمالك البحث عن مدافع بديل حيث يرغبوا في تدعيم الخط الخلفي تحسبا لرحيل أيًا من الثنائي محمد عبد الغني ومحمود علاء حيث ينتهي عقد الثنائي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

سليمان: معتمد جمال قدم أوراق اعتماده فى قيادة الزمالك

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية، أن معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قدم أوراق اعتماده مع الفريق ونجح في قيادته بامتياز خلال الفترة الماضية.

وقال معتمد جمال وقع على عقد مدير فني مؤقت، وتأهل لنهائي كأس مصر وتصدر المجموعة في بطولة الكونفيدرالية ويسير مع الفريق في النتائج بشكل جيد.

وتابع: نتمني أن نحقق الفوز في المباراتين المقبلتين، ببطولة الكونفيدرالية لكي نضمن صدارة المجموعة.

وأكمل: حل أزمة إيقاف القيد شىء مهم جدًا، وتدعيم الفريق أيضًا، أريد أن أطمئن الجماهير على ملف القيد والتدعيم في الزمالك.

يهمك أيضا..

txt

أخبار فاتتك| كولر يهدى ميدالية الأهلي للجماهير.. وخسائر كبيرة للاحتلال منذ الاجتياح البري

txt

"كابيتانو مصر".. هاني رمزي يكشف حقيقة رفض الأهلي احترافه بالدوري الإنجليزي

 

أسامة جلال فترة الانتقالات الشتوية الزمالك يرغب فى التعاقد مع اسامة جلال موقف بيراميدز من بيع اسامة جلال الزمالك

مواد متعلقة

جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

وزير الشباب والرياضة يناقش مع «فيتوريا» خطة إعداد المنتخب الوطنى لأمم إفريقيا

انفراجة في أزمة تجديد أحمد فتوح للزمالك.. التفاصيل كاملة

محاضرة أخيرة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل لقاء ساجرادا

الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة ساجرادا بالكونفيدرالية.. وسليمان: ثقتنا كبيرة فى اللاعبين

اختبار طبى لـ"زيزو" فى أنجولا استعدادًا لساجرادا فى الكونفيدرالية 

بيراميدز يعلن غياب أحمد الشناوى لمدة شهر بسبب الإصابة

الزمالك يؤدى المران الأخير له قبل السفر إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا بالكونفيدرالية

الأكثر قراءة

عاجل.. "القسام" تقتل وتصيب عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال فى شمال غزة

تفاصيل وثيقة استخباراتية "سرية" إسرائيلية تم إعدادها بعد 7 أكتوبر.. دفع الفلسطينيين لسيناء بقوة

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن موعد تسلم الرئيس السيسى ولايته الجديدة

"جنايات الإرهاب" تودع حيثيات حكمها في قضية "البلوجر أم زياد"

موقف بيراميد من رحيل أسامة جلال للزمالك خلال الانتقالات الشتوية

تطوير عزبة خيرالله بحي مصر القديمة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال