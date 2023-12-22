"كابيتانو مصر".. هاني رمزي يكشف حقيقة رفض الأهلي احترافه بالدوري الإنجليزي

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وكشف هاني رمزي، لاعب الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة رفض مسئولي الأهلي احترافه بالدوري الإنجليزي في بداية حياته وبالتحديد بعد مونديال إيطاليا 1990.

وقال هاني رمزي خلال تواجده في برنامج كابيتانو مصر، إن الأهلي لم يرفض انتقاله لفريق ساوثهامبتون بل إنه بعد مونديال إيطاليا توجه مباشرة إلى إنجلترا للتواجد في الدوري الإنجليزي، وتواجد مع الفريق الإنجليزي لمدة أسبوعين وتدرب مع الفريق وليس الأول، وبعد ذلك تدرب مع الفريق الأول، وعند الاتفاق على التفاصيل المالية للصفقة طلب الأهلى مليون دولار وهو مبلغ كبير وقتها.

وأضاف رمزي أنه لم يندم على الاحتراف مع هامبتون فى بدايته، لأنه شعر أنه كان من الممكن ألا يستطيع أن يكمل الرحلة وأن هامبتون خطوة كبيرة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".