الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

أحمد فتوح
أحمد فتوح

يعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة أخيرة مع أحمد فتوح، لاعب فريق كرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم ملف تجديد تعاقده مع «الفارس الأبيض»، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

ويحق لـ«فتوح» التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل، دون الرجوع إلى مسئولى «القلعة البيضاء»، أو حصول النادى على أى مقابل، لذا يتمسك مسئولو الزمالك باستمراره، خاصة مع أهميته للفريق من الناحية الفنية، وصعوبة التفريط فيه.

وقال مصدر مقرب من «فتوح»، لـ«الدستور»، إن إدارة الزمالك تعقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة، لوضع الرتوش الأخيرة والاتفاق على الأمور المالية، ومن ثم تجديد التعاقد. 

وحسب المصدر، رحب «فتوح» بتخفيض مطالبة المالية من أجل التجديد للزمالك، خاصة ما يتعلق بتقليل قيمة منحة التعاقد، بعدما طلب فى وقت سابق الحصول على ٣٠ مليون جنيه، الأمر الذى قوبل بالرفض من جانب إدارة النادى. 

ويرى مسئولو الزمالك أن تعويض «فتوح» صعب، وسط أزمة النقص الكبير فى الجبهة اليسرى بالكرة المصرية عامة، وعدم وجود لاعبين «سوبر» بها، إلى جانب الحاجة إلى دفع مبلغ كبير حال الرغبة فى التعاقد مع ظهير أيسر جديد، وسط الأزمة المالية التى يمر بها النادى حاليًا.

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عاجل.. جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

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