السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| كولر يهدى ميدالية الأهلي للجماهير.. وخسائر كبيرة للاحتلال منذ الاجتياح البري

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

كولر يهدى ميدالية الأهلي البرونزية فى مونديال الأندية للجماهير

أهدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي،  برونزية كأس العالم ‏للأندية، التي توج بها الأهلي بعد الفوز على أوراوا الياباني، إلى الجماهير، مؤكدًا أنه يسعى ‏جاهدًا إلى إسعادهم من خلال الفوز في المباريات والتتويج بالألقاب.‏

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استشهاد 42 فلسطينيا فى قصف إسرائيلى على خان يونس خلال 24 ساعة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء أمس الجمعة، بأن الغارات الإسرائيلية قتلت 42 شخصًا في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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خسائر كبيرة تتكبدها إسرائيل أثناء الاجتياح البرى لقطاع غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقرير يكشف حجم الخسائر التي تتكبدها إسرائيل أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. 

وأوضح التقرير أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتكبد خسائر كبيرة في عملية الاجتياح البري لقطاع غزة، وهذا ما تظهره الأرقام التي يعلن عنها جيش الاحتلال.

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محمود العسيلي: عمرو دياب مطربي المفضل والفنان بحاجة لتطوير ذاته باستمرار

قال الفنان محمود العسيلي، إنه هناك الكثير من النجوم الذين ابتعدوا عن الأضواء بصورة كبيرة رغم نجاحهم في فترة زمنية ما وذلك الاختفاء يكون سببه عدم التطوير المستمر، معبرًا: "المغني اللي بتروح عليه بيكون مشتغلش على نفسهم كويس".

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تقرير أمريكى يسلط الضوء على أهمية "ود مدنى" المشتعلة فى السودان

سلط تقرير لموقع “المونيتور” الأمريكي، الضوء على الأحداث المشتعلة في السودان خاصة في ولاية الجزيرة وسط السودان وعاصمتها “ود مدني”، مشيرة الى أهمية المدينة السودانية بسبب موقعها الاستراتيجي وسط السودان وأهميتها الاقتصادية.

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محمود العسيلي إسرائيل غزة عمرو دياب فلسطين مونديال الاندية الاهلى

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