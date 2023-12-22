محمود العسيلي: عمرو دياب مطربي المفضل والفنان بحاجة لتطوير ذاته باستمرار

قال الفنان محمود العسيلي، إنه هناك الكثير من النجوم الذين ابتعدوا عن الأضواء بصورة كبيرة رغم نجاحهم في فترة زمنية ما وذلك الاختفاء يكون سببه عدم التطوير المستمر، معبرًا: "المغني اللي بتروح عليه بيكون مشتغلش على نفسهم كويس".

تطوير الفن

وأكد الفنان محمود العسيلي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك مطربين قدوة وما زالوا مستمرين في الغناء وتقديم النجاحات ومتواجدين بقوة، مضيفًا: "رقم واحد عندي عمرو دياب".

نجوم الوطن العربي

وأضاف في حديثه، أن هناك الكثير من النجوم مستمرين ومحافظين على مكانتهم الفنية مثل أصالة، أنغام، محمد عبده ومحمد منير، معبرًا: "الاستمرارية في الغناء تحتاج العمل على النفس بشكل أكبر والتجدد في الشكل والأسلوب، لذا تطوير الموهبة أمر حتمي في المجال الفني".