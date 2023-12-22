محمود العسيلي يكشف سبب رفضه لمقاطعة المنتجات الأجنبية: بندمر البلد

قال الفنان محمود العسيلي، إنه ليس مع مقاطع المنتجات الأجنبية، لأن الاستثمار الأجنبي يفيد الدولة كثيرًا ويدخل العملة الصعبة، لذا يمكن القول أنه لا يؤيد حملة المقاطعة التي شنها المجتمع المصري بسبب أعمال العنف التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.

رأي العسيلي في المقاطعة

وأكد محمود العسيلي، خلال لقائه مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هذه المقاطعة تضرب في المقام الأول الاقتصاد المحلي المصري، خاصة وأن هناك الكثير من العاملين بهذه الشركات مصريين، معبرًا: "99% من العاملين مصريين ومقاطعتها تمثل ضرر كبير عليهم".

تدمير الاقتصاد المحلي

وتابع: "بهذه المقاطعة للمنتجات الأجنبية يشعر المستثمر الأجنبي بالقلق، المستثمرين هيخافوا يستثمروا في مصر، وهناك الكثير من الشركات الأجنبية لا تدعم إسرائيل بشكل كبير وكامل".

واستطرد: "الكثير من العمال في هذه الشركات حياتهم توقفت وتعرضوا لضرر كبير بسبب هذه المقاطعة".