"محاكمة إلهة" على طاولة اتحاد كتاب مصر الليلة

محاكمة إلهة، محور الأمسية الثقافية التي تنظمها لجنة السرد باتحاد كتاب مصر، في السادسة مساء اليوم السبت، وذلك بمقر الاتحاد الكائن في شارع حسن صبري بالزمالك.

تفاصيل محاكمة إلهة في اتحاد كتاب مصر

تحل الكاتبة إيناس فيصل، في السادسة مساء اليوم، بضيافة اتحاد كتاب مصر، في أمسية ثقافية بعنوان “مدارج اللغة الفصحى في الإبداع القصصي المعاصر.. محاكمة إلهة للكاتبة إيناس فيصل نموذجًا”، والتي تُقيمها لجنة حماية اللغة العربية بالتعاون مع شُعبة السرد باتحاد كتاب مصر.

ويُدير اللقاء والشاعر السيد حسن، ويناقش الكتاب كل من: الكاتب أحمد جاد الكاتبة دكتورة عطيات أبو العينين، القاصة منى ماهر، والناقد دكتور عايدي علي جمعة.

وكانت المجموعة القصصية محاكمة إلهة، قد صدرت عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة، وتقع في 164 صفحة من القطع الوسط، وتتضمن خمسًا وعشرين قصة متفاوتة في الحجم، وتتفاعل بتقنيات مختلفة مع موضوعات متنوعة، ويطلًّ الإحساس بالماضي وطريقة سرده بقوة في بداياتها، مثل قصة "أخبار النساء في العصور الغابرة" وقصة "محاكمة إلهة"، حيث يتنفس القارئ عبق الحكايات الشعبية في الأولى وعبق الحكايات الأسطورية في الثانية، ثم تنغمس في الحاضر بقوة أكبر من خلال قصص كثيرة، تكشف بقوة عن أزمة إنسان هذا العصر، وطموحاته ورؤيته للعالم وإحباطاته.

ويبرز الحس الصوفي في العديد من قصص مجموعة محاكمة إلهة، مثل قصة درويشة" وقصة "خفايا الروح"، كما أن التفاعل مع التراث له حضور قوي جدًا، وقد أخذ ملامح مختلفة، مثل استخدام مفردات وعبارات تراثية، أو تناص مع مفردات القرآن الكريم، أو من خلال استعارة طريقة حكي الحكايا الشعبية أو طريقة حكي الأساطير.

وتتنوع قصص مجموعة محاكمة إلهة بين الكلاسيكية، والرومانسية الشعرية، والميتافيزيقية، والروحانية، والواقعية الصادمة، والمفارقة الساخرة. وكان السارد المعتمد هو السارد البراني الذي يستخدم الضمير الثالث "هو" وينقل لنا الأحداث دون أن يكون مُشارِكًا فيها.

ومن قصص مجموعة محاكمة إلهة: أخبار النساء في العصور الغابرة - رقصة الحياة - دروِيشة ــ الانتقام وجبة تؤكَل لذيذة - الضوء المُتخافِت - خَفَايا الرُوح ــ مَقبَرة مُخمَلِيّة - هزيمة صُّعلوك - المُتلاعِبون - نصف رَجُل ــ كاره النساء - مُثلث الخطر - أنتَ من تَخُطُّ صفحتك - ليليث.