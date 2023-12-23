السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة

المسابقة العالمية
المسابقة العالمية للقرآن الكريم

انطلقت اليوم السبت، فعاليات المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، التى تعقدها وزارة الأوقاف، لمدة ٥ أيام، وذلك بمشاركة اكثر من 100 متسابق من 64 دولة، ومحكمين من 8 دول، وتبلغ قيمة جوائز المسابقة 8 ملايين جنيه.

تقام الفعاليات فى دار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت فاعليات المسابقة بتلاوة آيات الذكر الحكيم للشيخ حجاج هنداوي.

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برعاية الرئيس السيسى.. انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم اليوم


ومن جهته؛ أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم التي تعقدها وزارة الأوقاف في الفترة من 23 - 27/ 12/ 2023م، بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي.


جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم 

على النحو التالي:
الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا. 
الجائزة الأولى: مليون جنيه. 
الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا. 
الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

تم إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه. 
الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.
الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه. 
الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.
الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه.
الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا.
الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه. 
الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.
الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.
الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.
الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.
الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.
الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.

الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.
الأسرة الأولى: 500 ألف جنيه.
الأسرة الثانية: 400 ألف جنيه. 
الأسرة الثالثة: 300 ألف جنيه.

تم إضافة جائزة الأسرة الرابعة: 200 ألف جنيه. 
بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية 200 ألف جنيه.

وزارة الأوقاف دار القرآن العاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي تلاوة آيات الذكر الحكيم

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