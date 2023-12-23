فيلم "أبو نسب" يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر

استطاع فيلم ابو نسب للنجم محمد إمام في اكتساح قائمة إيرادات الأفلام المعروضة بدور السينما ضمن منافسات موسم رأس السنة السينمائي 2024.

وحقق فيلم ابو نسب أمس الجمعة، إيرادات جيدة جدا بالنسبة لباقي الأفلام المعروضة حيث جني الفيلم إيرادات قدرت ب 2،529،019 محتلا المركز الأول في قائمة إيرادات شباك التذاكر.

وكان صناع فيلم ابو نسب قد احتفلوا بالعرض الخاص له اول امس الخميس في احد دور السينما بمنطقة السادس من أكتوبر بحضور عدد كبير من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

و يطرح فيلم "أبو نسب" في يوم 28 ديسمبر الجاري في عدد من الدول العربية وهم كل من: "المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، وتونس، والعراق، والأردن، ولبنان، وسوريا، والمغرب، وليبيا".

وفي يوم 28 ديسمبر الجاري تستقبل السينمات فيلم "أبونسب" في كل من دولة: بلجيكا، ولوكسمبورغ، والنمسا.

فيما يطرح فيلم "أبونسب" في يوم 29 ديسمبر الجاري في عدد من الدول الأجنبية وهي كل من: الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبريطانيا، والنرويج، وهولندا، أيرلندا.

وفي يوم 4 يناير المقبل يطرح الفيلم في كل من دولة ألمانيا، والسويد، وسويسرا، والدنمارك، واليونان.

ويعرض الفيلم يوم 11 يناير المقبل في كل من دولة: أستراليا ونيوزيلندا، فنلندا، ويوم 12 يناير المقبل في دولة تركيا.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.