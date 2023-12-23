اليوم.. محاكمة المتهمين بتهمة قتل مواطن لخلافات بينهم بمنشأة القناطر

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بقتل شخص لـخلافات مالية بمنشأة القناطر.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 17019 لسنة 202 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين "عبدالكريم. ف. ش"، "محمد. ح. ع"، تهمة القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية.

كما وجهت التحقيقات للمتهمين تهمة القتل العمد وحيازة بندقية آلية دون ترخيص، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.