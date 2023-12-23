السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بتهمة قتل مواطن لخلافات بينهم بمنشأة القناطر

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، محاكمة المتهمين بقتل شخص لـخلافات مالية بمنشأة القناطر.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 17019 لسنة 202 منشأة القناطر، والمقيدة برقم 5290 كلي جنوب الجيزة، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين "عبدالكريم. ف. ش"، "محمد. ح. ع"، تهمة القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية.

كما وجهت التحقيقات للمتهمين تهمة القتل العمد وحيازة بندقية آلية دون ترخيص، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة المتهمين شخص خلافات مالية منشأة القناطر

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