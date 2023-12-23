قمصان: حققنا فوزًا كبيرًا على أوراوا.. ونستحق التتويج بالبرونزية

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي يستحق ‏الفوز عن جدارة بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد المجهود الكبير الذي قدمه ‏الفريق خلال المباريات الثلاث التي خاضها في البطولة.‏

وقال" قمصان"/ إن طموحات الأهلي كانت كبيرة في مونديال الأندية من بداية البطولة، وعقب ‏الفوز على اتحاد جدة لعب الفريق على التأهل إلى النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي ‏ولكن لم يوفق، واعتبر في النهاية أن الفوز بالميدالية البرونزية جاء في توقيت جيد وتكليل ‏لمجهود اللاعبين والجهاز الفني.‏

وأوضح المدرب العام للأهلي أن برونزية كأس العالم للأندية تكتب للجيل الحالي وتحسب ‏للجهاز الفني ولتاريخ النادي، ومؤكدًا في نفس الوقت مواصلة الأهلي مستقبلًا للوصول ‏إلى إنجاز جديد في البطولة.‏

وتطرق قمصان إلى الحديث عن مجريات مباراة تحديد الفائز بالبرونزية، قائلًا إن الأهلي نجح في ‏تسجيل هدفين في شباك أوراوا قبل أن يسجل الفريق الياباني هدفه الأول، وخلال الشوط ‏الثاني واصل الأهلي بعزيمة وإصرار محاولاته ونجح في إضافة هدفين، وتأكد تفوقه خلال ‏المباراة محققًا فوزًا كبيرًا على بطل اليابان بأربعة أهداف مقابل هدفين.‏

الأهلي يتوج بالميدالية البرونزية برباعية في شباك أوراوا الياباني

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على أوراوا الياباني 4/2، في المباراة التي أقيمت على استاد الأمير عبد الله الفيصل بالمملكة العربية السعودية.

وسيطر الأهلي تمامًا على معظم فترات المباراة، مستغلًّا الضغط القوي على دفاعات الفريق الياباني، لينجح ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد متابعة لتسديدة محمد هاني، ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من استغلال جيد للضغط على دفاعات فريق أوراوا، قبل أن يضيف علي معلول الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 60 و8 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فيما سجل الفريق الياباني هدفه الأول في تقليص الفارق بهدف مباغت قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

بهذا الفوز يتوج الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما صعد لمنصات التتويج بالبرونزية ثلاث مرات، في نسخ البطولة أعوام 2006، و2021، و2022.

