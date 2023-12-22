أستاذ بكلية الزراعة يكشف عن جهود الدولة في تنمية الصعيد بالمجال الزراعي

أوضح الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، جهود الدولة في تنمية الصعيد في المجال الزراعي، خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا للتوسع في الرقعة الزراعية.

وقال أستاذ بكلية الزراعة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن استصلاح الأراضي الزراعية يلزمه جهد كبير، موضحًا أن ما حدث في مشروع توشكي حلم تحول لواقع ملموس، مضيفًا أن الدولة اتخذت خطوات استباقية في إنشاء المصانع المنتجة للأسمدة الزراعية، كما توسعت في تطوير واستخدام أساليب حديثة للري.

وتابع: “التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على الخريطة الزراعية، وسيتم فرض زراعات صنفية وفقا لكل بيئة"، موضحا ”قديما كان لا يوجد هوية مصرية للتقاوي، لذا تم إنشاء الهيئة القومية لإنتاج التقاوي المعتمدة".

وأوضح أبواليزيد أن اعتماد وزارة الزراعة لتقاوي القمح ساعد على زيادة إيراد محصول الفدان، وارتفع لـ18 أردبا بدلا من 12 أردبا، كما أن زراعة 100 ألف فدان محمية زراعية تعادل إنتاج مليون فدان مزروع في مساحة مفتوحة.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تقوم الدولة بإنشائها في الزراعة، ومنها “إنشاء نهر صناعي يبلغ طوله أكثر من 114 كيلو مترا، للتوسع في الرقعة الزراعية”.