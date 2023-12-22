السبت 23 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ بكلية الزراعة يكشف عن جهود الدولة في تنمية الصعيد بالمجال الزراعي

استصلاح الأراضي الزراعية
استصلاح الأراضي الزراعية

أوضح الدكتور أحمد أبواليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، جهود الدولة في تنمية الصعيد في المجال الزراعي، خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا للتوسع في الرقعة الزراعية.

وقال أستاذ بكلية الزراعة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن استصلاح الأراضي الزراعية يلزمه جهد كبير، موضحًا أن ما حدث في مشروع توشكي حلم تحول لواقع ملموس، مضيفًا أن الدولة اتخذت خطوات استباقية في إنشاء المصانع المنتجة للأسمدة الزراعية، كما توسعت في تطوير واستخدام أساليب حديثة للري.

وتابع: “التغيرات المناخية لها تأثير سلبي على الخريطة الزراعية، وسيتم فرض زراعات صنفية وفقا لكل بيئة"، موضحا ”قديما كان لا يوجد هوية مصرية للتقاوي، لذا تم إنشاء الهيئة القومية لإنتاج التقاوي المعتمدة".

وأوضح أبواليزيد أن اعتماد وزارة الزراعة لتقاوي القمح ساعد على زيادة إيراد محصول الفدان، وارتفع لـ18 أردبا بدلا من 12 أردبا، كما أن زراعة 100 ألف فدان محمية زراعية تعادل إنتاج مليون فدان مزروع في مساحة مفتوحة.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تقوم الدولة بإنشائها في الزراعة، ومنها “إنشاء نهر صناعي يبلغ طوله أكثر من 114 كيلو مترا، للتوسع في الرقعة الزراعية”.

جهود الدولة نمية الصعيد المجال الزراعي الرقعة الزراعية

مواد متعلقة

رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يكشف جهود الدولة في تطوير ملف التعليم العالي

"الأرصاد" تكشف سبب الانخفاض المفاجئ فى درجات الحرارة (فيديو)

مندوب فلسطين: مصر اتخذت دور القيادة فى المفاوضات بشأن غزة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الاحتلال يواصل قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف

السفير حسين هريدى: القضية الفلسطينية مسألة أمن قومى مصرى

خبير السياسات الدولية: استفزاز مصر لن يحقق استقرارًا فى الشرق الأوسط

عضو التحالف الوطنى: استطعنا رصد احتياجات الأهالى فى أماكن صعب الوصول إليها

مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر وقفت بجانب فلسطين وقطاع غزة منذ اللحظة الأولى

الأكثر قراءة

الأهلى يتسلم ميدالية البرونزية كأفضل ثالث ناد فى العالم

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

تقرير أمريكى يسلط الضوء على أهمية "ود مدنى" المشتعلة فى السودان

أول تعليق من جوارديولا بعد التتويج بكأس العالم للأندية

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

سارة شريف

لايعرفان بعضهما

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «2»

وائل لطفي

سليم حسن

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هل تتوقف الولايات المتحدة عن دعم إسرائيل؟

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال