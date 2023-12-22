الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامي جمال يكشف عن بوستر أغنيته الجديدة "أهي مشيت"

رامي جمال
رامي جمال

كشف المطرب رامي جمال عن البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة “أهي مشيت” والتي يشاركه الغناء فيها المطرب أحمد فريد، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على طريقة الفيديو كليب.

أغنية “اهي مشيت” كلمات: جمال الخولي، ألحان : رامي جمال، توزيع : زاك، تصوير بوستر : شريف مختار، إنتاج : أحمد جمال الفقي.

 

يشار إلى أن رامي جمال يعيش حالة من الانتعاشة الفنية في الوقت الحالي، حيث طرح أخر أعماله أغنية جيت متأخر عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وتعاون رامي جمال في أغنية جيت متأخر مع كلمات محمد مصطفي ملك، الحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي، سوشيال ميديا رضوى علي.

وكان رامي جمال نشر البرومو الدعائي لأغنية جيت مـتأخر عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلا: لا جيت متأخر أيوة خلاص مبقاش نافع، روح بقى ليه راجع.. عايز إيه، رامي جمال، جيت متأخر كلمات محمد مصطفي ملك الحان محمود أنور توزيع محمد ياسر ميكس وماستر محمد مجدي سوشيال ميديا رضوي علي …حاليا علي قناتي علي يوتيوب.

 

آخر أعمال رامي جمال الغنائية

وطرح النجم رامي جمال الفترة الماضية أغنيته الجديدة بعنوان “جيت متأخر” والذي حقق بها نجاح كبير ونسب مشاهدهات عالية متصدرا تريند موقع الفيديوهات العالمي “يويتوب” لفترة طويلة بعد ردود أفعال قوية من جمهوره حول الأغنية.

وتعاون رامي جمال في أغنية "جيت متأخر" مع كل من الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك والملحن محمود أنور، والموزع الموسيقي محمد ياسر، ومهندس الصوت محمد مجدي، وعازف الجيتار مصطفى نصر، وعازف بيز جيتار: بيباوي.

المطرب رامي جمال جمال الخولي أحمد فريد الغناء أهي مشيت

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