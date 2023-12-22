في ذكرى رحيلها.. لماذا دعت "سناء جميل" وزير الأوقاف لتناول الشاي في منزلها؟

تحل اليوم، ذكرى وفاة النجمة سناء جميل، والتي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 22 ديسمبر 2002، بعد أن قدمت مجموعة من الأعمال المتميزة التي مازالت عالقة في ذهن المشاهد العربي، فهى من مواليد عام 27 أبريل 1930.

وقدمت خلال مشوارها الفني عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها: "سواق الهانم، اضحك الصورة تطلع حلوة، أم نعيمة، الشوارع الخلفية، المجد، شياطين الجو، أهل الهوى، أحلام الربيع، وغيرها.

أعمال متميزة للفنانة سناء جميل

شاركت الفنانة سناء جميل في 4 أفلام في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد عام 1996: بداية ونهاية، المستحيل، الزوجة الثانية، زينب 1952، كان اسمها الحقيقي ثريا يوسف عطالله، ولكن غير اسمها زكي طليمات عندما مثلت معه مسرحية " الحجاج بن يوسف، تزوجت من الكاتب الصحفي الكبير لويس جريس في منتصف الستينات.



كواليس عزومة سناء جميل للشيخ الشرباصي

وفي أحد اللقاءات الصحفية، قال لويس جرجس:"عندما كنت أسكن في حي المنيل وكان يصلنا الآذان من المسجد المواجه لنا على الضفة الأخرى في مصر القديمة، وسألتني زوجتي سناء جميل ذات يوم "انت مش بتعرف الشيخ أحمد عبده الشرباصي وزير الأوقاف؟" فقلت لها نعم، فطلبت أن تتحدث إليه في التليفون ووجهت إليه دعوة لتناول الشاي معنا بعد صلاة العصر، وبالفعل لبى الشيخ الدعوة بكل صدر رحب ولا يعلم سببها وأتى بالموعد المتفق عليه وإذا بآذان المغرب يرتفع وصوت المؤذن لم يكن جميلا.

وتابع:".سألت سناء جميل الشيخ الشرباصي عن رأيه في صوت هذا المؤذن.. وكانت تحب الاستماع إلى صوت الآذان كثيرًا".

وقالت للشيخ الشرباصي لماذا وقع اختيار رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام على بلال حتى يكون هو مؤذن الرسول.. أليس لجمال صوته ؟!..فرد الشيخ الشرباصي بالموافقة على كلامها مؤكدًا جمال صوت سيدنا بلال.

تغيير مؤذن الفنانة سناء جميل

وفي اليوم التالي صدر قرار من وزير الأوقاف بتغيير المؤذن واستبداله بآخر ذو صوت عذب.

وعلقت سناء جميل: “هكذا اعتدنا سماع الآذان وسماع القرآن أيضًا من أصوات شيوخنا الأفاضل مصطفى إسماعيل ومحمد رفعت وشعيشع وعبد الباسط عبد الصمد وغيرهم”.

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