ياسر إبراهيم: قدمنا مباراة قوية أمام أوراوا.. وتعاهدنا على الاحتفال مع الجماهير

قال ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إن لاعبي المارد الأحمر كان لديهم إصرار ‏كبير على الفوز بالميدالية البرونزية، وإنهم تعاهدوا قبل مباراة أوراوا الياباني على الفوز ‏والاحتفال مع الجماهير في ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.‏

وأكد مدافع الأهلي أن لاعبي الفريق قدموا مباراة قوية أمام بطل اليابان ونجحوا في ‏فرض سيطرتهم على مجريات المباراة.‏

وواصل إبراهيم: "لم يحالفنا التوفيق أمام فلومينينسي البرازيلي في مباراة نصف نهائي ‏البطولة، رغم أننا قدمنا مباراة قوية وكان هدفنا خلال تلك المباراة الوصول إلى نهائي البطولة ‏لأول مرة في تاريخ النادي، وسرعان ما أغلقنا ملف صفحة فلومينينسي وقمنا بالتحضير ‏لمواجهة أوراوا الياباني".‏

ووجه مدافع الأهلي الشكر إلى مجلس الإدارة على دعمه الكبير، كما وجه الشكر إلى جماهير الأهلي ‏على مساندتها وتواجدها في المدرجات خلال مباريات الفريق بالبطولة.‏

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد أن لاعبي الأهلي يبذلون كل ما لديهم من أجل ‏تحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات وإسعاد الجماهير.‏

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الأهلي يتوج ببرونزية المونديال برباعية في أوراوا الياباني

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على أوراوا ريدز الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سجل رباعية الأهلي كل من ياسر إبراهيم في الدقيقة 19 وبيرسي تاو في الدقيقة 25 ويوشيو كويزومي لاعب أوراوا الياباني بالخطأ في مرماه وعلي معلول في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلًا من الضائع.

وجاء هدفا الفريق الياباني عن طريق خوسي كانتي في الدقيقة 43 وألكسندر شولز في الدقيقة 54.

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