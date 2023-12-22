الجمعة 22 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم الـ79 بعد المائة.. حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 56 مليونا و244 ألف خدمة مجانية

جانب من مبادرة 100
جانب من مبادرة 100 يوم صحة

أعلن وزير الصحة والسكان، تقديم 56 مليونا و244 ألفا و876 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 21 ديسمبر، في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بعد توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد عمل الحملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها مليون و542 ألفا و639 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 4 ملايين و453 ألفا و384 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ865 ألفا و147 طفلا، فيما قدمت الحملة 4 ملايين و941 ألفا و118 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

 419 ألفا و589 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 419 ألفا و589 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و770 ألفا و743 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 294 ألفا و785 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ مليون و817 ألفا و18 مواطنا.

txt

أشرف عقبة: حملة "100 يوم صحة" يسرت الحصول على الخدمات الطبية للمواطن

txt

اليوم الـ72 بعد المائة.. «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 54 مليونًا و806 آلاف خدمة مجانية

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليونين و486 ألفا و530 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ مليون و589 ألفا و179 مواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 11 مليونا، و824 ألفا و173 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 12 مليون و167 ألفا، و851 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 12 مليون و640 ألفا و289 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 432 ألفا و431 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 7 ملايين و924 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

100 يوم صحة وزير الصحة والسكان جميع محافظات الجمهورية مبادرة الرئيس ضعف وفقدان السمع

مواد متعلقة

أشرف عقبة: حملة "100 يوم صحة" يسرت الحصول على الخدمات الطبية للمواطن

اليوم الـ72 بعد المائة.. «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 54 مليونًا و806 آلاف خدمة مجانية

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة أخيرة لتجديد تعاقد فتوح واللاعب يوافق على تخفيض مطالبه المالية

لحظة صراخ جنود الاحتلال بعد استهدافهم فى غزة (فيديو)

جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة (مباشر)

أول تعليق لـ"محمد الشناوى" على انتقاله للدورى السعودى

انتصارات وهمية فى غزة.. إسرائيل تلقى القبض على "هوية" قائد كتائب القسام

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة بالأسواق المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لبنانى بـ10 أمريكيين!

محاسن السنوسي

"ماسبيرو زمان".. حاضر ومستقبل

محمد رفعت

القادم أخطر!

د.كريمة الحفناوى

حماية النساء أولوية

جلال حمام

هل يُطفئ (حارس الازدهار) النار في البحر الأحمر؟

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الهروب الكبير.. إسرائيل تواجه أزمة الهجرة العكسية وتوقف الاقتصاد: الآلاف يفرون من الموت

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر