إزالة وإيقاف 35 حالة بناء مخالف فى مراكز المنيا (صور)

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بالتصدى بكل حزم لجميع صور التعدى بالبناء المخالف والإزالة في المهد.

قال الدكتور محمد حلمي وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة إن حى شمال المدينة نفذ بحضور هانى الخولي نائب رئيس المركز 4 حالات إزالة وايقاف حالات تعدى على ألارض الزراعيه فى المهد بحى شمال المدينة وبحضور مسئول الحى ومسئول التنظيم كما نفذت الوحدة المحلية بقرية برطباط حملة ازالة بحضور الدكتور عصام محمود نائب رئيس المركزاسفرت علي إزالة وايقاف 2 حالة تعدى على ألارض الزراعيه فى المهد ببرطباط وبحضور رئيسة القرية ومسئول الازالات ومسئول التنظيم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتحفظ علي بعض مهمات البناء

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية ببنى مزار نفذت ١٩حالة ازالة لتعديات على أراضى زراعية وبناء مخالف حيث قام على الكيال نائب رئيس المركز ومينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا والتفتيش الادارى بالمركز بإزالة ٣ حالات تعدى على ارض زراعية على مساحة ٤ قراريط بصندفا كما تمكن يسرى محمد عبد المجيد نائب رئيس المركز وعبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية ببنى صامت وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية ومحمد عيد رئيس حى غرب وادارة الازالات والاشغالات ومسئول الزراعة من ازالة ١١ حالة تعدى على ارض زراعية خارج الحيز العمرانى بحى غرب والحسينية على مساحة ٨قراريط،مع ايقاف حالتين بناء مخالف بدون ترخيص بالقصبى وأبو دربالة وازال عاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج وقسم الازالات والتنظيم ومسئول حمايه الاراضى ٥حالات تعدى على أرض زراعية بقرية ابو جرج حوض الحكر والمصرف على مساحة ٤ قراريط ونصف وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضح اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة أنه أثناء مرور محمد عبدالغنى نائب رئيس المدينه وعدد من الجهات المعنية، تم رصد حالتين تعديل عقارين بالبناء بحارة حمودة امام مركز الشرطة بحى غرب مدينة ملوى، وعلى الفور تم التعامل مع المخالفة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وأستمرار لحملات التصدى للبناء المخالف بمدينة ملوى تم رصد عدد من المخالفات، حيثُ تم التصدى مساءًا لأزالة اعمال شدة خشبية بالدور الاول علوى بشارع مأمون القبلى، وذلك بحضور رضا مصطفى نائب رئيس المركز والجهات المعاونة.

كما تم إزالة 4 حالات عبارة عن سياج من الحديد بشارع الثانوية العسكرية بحى شرق المدينة وإزالة حالة بناء مخالف بالدور الثانى بشارع الشهيد كمال معزوز بحى شمال١ بحضور المهندس ايمن حنا مدير الادارة الهندسية والجهات المعاونه، وازالة وفك شدة خشبية بشارع الحلاجة القبلية كما تمكن عمر ابراهيم رئيس حى جنوب المدينة من ازالة حالة بناء على ارض زراعية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية واحالة المخالفين للنيابة العامة، والتحفظ على المعدات والادوات المستخدمة فى البناء.

وأكد اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدات المحلية بقرى نزلة حسين والبرجاية وطوخ الخيل نظمت حملات تكثيفيه لازالة كافة التعديات بمختلف أنواعها ومن خلال الرصد تم تنفيذ إزاله فورية لـ ٦حالات تعدى بالبناء المخالف وإيقاف اعمال بمساحة ١٠٢٣ متر والتحفظ على مواد البناء وبياناتها كالآتى: رصد وتنفيذ إزاله فى المهد لحالة تعدى بالبناء المخالف أراضى أملاك دولة بمساحة ٩٠ متر بقرية نزلة حسين وفى قرية البرجاية تم تنفيذ ثلاثة حالات تعدى بالبناء المخالف وحفر أساس على اراضى زراعية بمساحة قيراط و٢٠ سهم وتم التعامل الفورى.

كما نفذت قرية طوخ الخيل حالتين إزالة واحده تعدى على أراضى زراعيه مبانى بمساحة قيرط، ١٢سهم وأخرى داخل الحيز العمراني بناء سور بمساحة ٣٥٠متر وتمت الإزاله والتحفظ على المواد المستخدمه وتحرير المحاضر لإتخاذ الإجراءات القانونية وفى سياق متصل قامت الوحده المحليه بقرية بنى محمد سلطان وبحضور إكرام محمود نائب رئيس المدينه بإيقاف حالة تعدى صبه خرسانيه وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء بقرية كدوان وتم التعامل الفورى وإحالة المخالف للنيابه العامه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

412855797_742101064604527_8706038817503300244_n

412887356_742099097938057_1003482935446635293_n

411495643_858390346294589_5144556792274980306_n

411504909_858390356294588_8509322266017550899_n

412661169_742098991271401_8319842057823975872_n

412667655_782409930595871_7451675899693155680_n

412891694_782409193929278_8158513345496683658_n

412992217_782409337262597_5249549324310594381_n