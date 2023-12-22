أطعمة تساعد على تقليل الإصابة بالتهاب المفاصل خلال الشتاء.. تعرف عليها

هناك العديد من الأطعمة التي تساعد على تقليل الاصابة بالتهاب المفاصل خلال الشتاء حيث تزداد فرص الإصابة بالتهاب المفاصل خلال فصل الشتاء، مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، والذي يسبب الألم والتورم والإحمرار.

ويستعرض “الدستور” في التقرير التالي أطعمة تقلل من فرص الاصابة بالتهابات المفاصل.

أطعمة تساعد على تقليل الاصابة بالتهاب المفاصل خلال الشتاء

البابايا

البيتا كاروتين وفيتامين C والإنزيمات ذات الخصائص المضادة للالتهابات متوفرة بكثرة في البابايا.

الحمضيات

فيتامين C، المعروف بصفاته المضادة للأكسدة ووظيفته في إنتاج الكولاجين، وهو أمر بالغ الأهمية لصحة المفاصل، متوفر بكثرة في الحمضيات.

التوت

مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي لها خصائص مضادة للالتهابات، متوفرة بكثرة في التوت.

الكرز

قد يكون للأنثوسيانين والمواد الأخرى الموجودة في الكرز الحامض تأثيرات مضادة للالتهابات ومسكنات.

التفاح

كيرسيتين هو فلافونويد موجود في التفاح وله خصائص مضادة للالتهابات. ويمكن الحصول على عناصر غذائية إضافية عن طريق تناول الجلد.

الأناناس

البروميلين، وهو إنزيم ذو خصائص مضادة للالتهابات موجود في الأناناس، قد يساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل.

العنب

مادة ريسفيراترول، وهي مادة لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، توجد في العنب، وخاصة الأنواع الحمراء والأرجوانية.

الأفوكادو

يتمتع الأفوكادو بخصائص مضادة للالتهابات بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة.

الكيوي

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكيوي، والتي تحتوي على فيتامين C، على تقليل الالتهاب.

البطيخ

الليكوبين وفيتامين C، الموجودان في البطيخ، لهما خصائص مضادة للالتهابات.

أعراض التهاب المفاصل

قد يتسبب التهاب المفاصل في وجع.

تيبّس.

انتفاخ.

احمرار.

هبوط في مدى الحركة.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

التعب.

الطفح.

هبوط في الوزن.

مشكلات في التنفس.

جفاف في العينين والفم.

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