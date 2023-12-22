حبس ميكانيكى بتهمة الاتجار فى الحشيش بالشروق

قررت نيابة الشروق وبدر حبس المتهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ميكانيكى "يحمل جنسية إحدى الدول - له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته "كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 20 كجم".

وبمواجهته اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.